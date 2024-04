Cu o intarziere de peste o luna, fermierii suceveni pot depune cererile pentru subventiile europene

> In fiecare an, actiunea incepea pe 1 martie, insa in 2024 a fost amanata pe fondul modificarii legislatiei europene si al armonizarii reglementarilor nationale cu cele ale UEDe ieri s-a dat startul campaniei din anul 2024 de depunere a cererilor de plata, anunta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Conform unui comunicat de presa al APIA, cererile pentru interventiile aferente sectoarelor vegetal si zootehnic pot fi inregistrate la centrele locale sau la cel judetean, ... citește toată știrea