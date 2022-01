Cu un cutit, un elev de la Colegiul Tehnic Radauti si-a atacat doi colegi

> Tanarul a fost prins si este cercetat penalPolitia Municipiului Radauti a fost sesizata ieri prin 112, in legatura cu un conflict intre patru tineri, produs in incinta unei unitati de alimentatie publica din municipiul Radauti.Purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, a declarat ca in urma cercetarilor s-a stabilit ca patru elevi de la Colegiul Tehnic Radauti - colegi de liceu in clasa a XI-a - au mers la unitatea respectiva, iar acolo s-a iscat un conflict spontan ... citeste toata stirea