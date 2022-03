Cultivatorii de legume suceveni au primit ajutor de minimis de 194.000 de lei

> Este vorba despre 18 dosare aprobate > Alte 8 au fost respinse de la finantarePe durata anului 2021, in cadrul Serviciului "Masuri specifice" au fost depuse 26 cereri de plata aferenta schemei de ajutor de stat pentru "sustinere a productiei de legume in spatii protejate". Asa anunta Centrul Judetean al Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura (APIA) Suceava, potrivit caruia opt dosare au fost respinse. In cazul a 18 dosare aprobate, platile au insumat 193.827,96 de lei, acestea ... citeste toata stirea