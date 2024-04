Curse de vacanta suplimentate si operatori aerieni noi

Sezonul turistic 2024 se anunta destul de ofertant in ceea ce priveste cursele charter de vacanta ce vor fi operate de pe Aeroportul "Stefan cel Mare" din Suceava, anunta agentia de turism "Campion Tour".Astfel, spre deosebire de anii anteriori, se constata o suplimentare a curselor aeriene catre Creta/Heraklion (de la doua curse saptamanale in sezonul 2023 la 3 curse saptamanale in sezonul 2024) si o revenire pe aeroportul sucevean a curselor catre Insula Rodos.De asemenea, se ... citește toată știrea