Curtea de Apel Suceava a desfiintat decizia prin care Traian Andronachi a fost repus in functia de manager al Spitalului Radauti si a dispus rejudecarea cauzei

Curtea de Apel Suceava a desfiintat solutia Tribunalului Suceava in dosarul in care Traian Andronachi a fost repus in functia de manager al Spitalului Municipal "Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti" a transmis Primaria Radauti. Potrivit minutei instantie, Curtea de Apel Suceava a admis recursul Municipiului Radauti impreuna cu recursul Spitalului Municipal "Sf. Dr. Cosma si Damian Radauti" si, pe motive de nelegalitate, a trimis cauza, spre rejudecare, instantei de fond. "Toata tevatura pe care ... citește toată știrea