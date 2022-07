Curtea de Apel Suceava dispune mentinerea in arest preventiv a fostului vicepresedinte al CJ Suceava Cristinel Cretu

Curtea de Apel Suceava a decis, luni, sa admita contestatia formulata de DNA Suceava fata de decizia Tribunalului Suceava din 29 iunie care a dispus inlocuirea masurii arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu."Desfiinteaza in parte Incheierea din 29.06.2022 pronuntata de judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Suceava - Sectia penala in dosarul nr. 1762/86/2022/a1.3, si, in rejudecare, dispune: Inlatura din Incheierea contestata dispozitia de inlocuire a masurii ... citeste toata stirea