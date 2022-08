Daca ati pus A7 pe harta, cum de ati uitat sa proiectati, la regim de autostrada, tronsonul Pascani - Suceava?

Vicepresedintele PSD Dragos Benea, presedinte al PSD Bacau, sustine ca autostrada A7 a fost "pusa pe harta" in guvernarea PSD 2017-2019 si ca lideri ai PNL - fara sa-i nominalizeze - incearca sa se "lipeasca" de acest proiect."Suntem in coalitie, insa realitatea se cere repusa in drepturi, in conformitate cu istoria faptelor asa cum ele au fost si nu cum doresc unii sa le denatureze astazi, de la Suceava sau, de ce nu, de la Salaj" a transmis recent Dragos Benea.Potrivit acestuia, ... citeste toata stirea