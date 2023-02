Daca Iohannis nu va respecta rotatia guvernamentala, va arunca tara in haos

Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a apreciat, sambata, ca o eventuala nerespectare a protocolului PSD-PNL privind rotatia premierului in luna mai va arunca tara in haos."Referitor la afirmatia presedintelui Iohannis, vizavi de rotatia prim-ministrilor, in care spune ca *voi lua atunci decizia care mi se va parea cea mai buna pentru Romania*, o consideram una nepotrivita. Domnia sa cunoaste prea bine ce prevede protocolul coalitiei de guvernare" a declarat Ioan Stan.Presedintele ... citeste toata stirea