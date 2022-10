Daca o persoana isi renoveaza apartamentul, nu e meritul presedintelui Consiliului Judetean

Departamentul de Comunicare al PSD Suceava a transmis, ieri, un nou atac la adresa liderului liberal Gheorghe Flutur, presedinte al Consiliului Judetean Suceava, in care acuza ca acesta continua sa-si asume merite pentru lucrari efectuate de companii care nu sunt in subordinea CJ Suceava."Din ce putem observa, presedintele Consiliului Judetean Suceava s-a transformat in purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si asta nu de ieri de azi, ci ... citeste toata stirea