Dan Barna, despre donatii: "Oamenii din Ucraina au nevoie de alimente, nu de niste blugi rupti, din tinerete, care nu ne mai cuprind"

Vicepresedintele USR, Dan Barna, a venit la Suceava pentru a spriji campania umanitara organizata de Fundatia "Sange pentru Romania". El a insotit doua TIR-uri pline cu alimente si medicamente care vor ajunge la Cernauti, in Ucraina. Vicepresedintele USR a declarat marti, 1 martie, la Suceava ca in aceste momente, in contextul razboiului ruso -ucrainean, este nevoie de fiecare gest de solidaritate umana.Parlamentarul a insotit doua TIR-uri pline cu alimente care au ajuns in parcarea Iulius ... citeste toata stirea