Dan Ioan Cusnir a prezentat unele dintre neregulile descoperite in Primaria Suceava

Consilierul local PSD Dan Ioan Cusnir a prezentat, vineri, concluziile unei evaluari detaliate efectuate in cadrul Primariei Municipiului Suceava, in perioada de tranzitie de la alegerile din iunie pana la investirea noului primar. Scopul activitatii sale a fost de a intelege functionarea interna a institutiei, organizarea si nivelul de autonomie al serviciilor pentru a asigura continuitatea operativa si eficienta administratiei.Cusnir a subliniat ca, in urma interactiunilor cu diferiti sefi ... citește toată știrea