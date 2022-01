Dari cu 17% mai multe a adunat Primaria Suceava, pana la jumatatea lui ianuarie

> Persoanele fizice au platit cu 16,03%, iar persoanele juridice cu 26,22% in plusPe 15 ianuarie 2022, in comparatie cu aceeasi data din anul trecut, incasarile din taxele si impozitele datorate bugetului local al municipiului Suceava sunt cu 17,25% mai mari.Edilul-sef Ion Lungu a informat ieri ca, pana la jumatatea lunii ianuarie, intrarile in vistieria municipala au fost de 2,38 de milioane de lei, fata de 2,03 milioane de lei in perioada de referinta din 2021, ceea ce, in opinia sa "este ... citeste toata stirea