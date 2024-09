Datornicii din municipiul Suceava ar putea fi "iertati" de majorarile pentru plata cu intarziere a darilor catre bugetul local

> Conditia determinanta a "amnistierii" fiscale este aceea a achitarii in integralitate, pana la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu 25 noiembrie 2024, a obligatiilor principale > Primarul Ion Lungu crede ca prin luarea "de pe umerii" contribuabililor a "poverii" majorarilor de intarziere, "incasarile la bugetul local vor inregistra o crestere" > In urma cu 5 ani, printr-o procedura similara, au fost anulate majorari in valoare de 1,16 de milioane de lei, la buget incasandu-se mai mult ... citește toată știrea