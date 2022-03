De ce a crescut cererea de iodura de potasiu. Avertismentul unei farmaciste

Speculatiile ca razboiul ruso-ucrainean ar putea sa ajunga la o etapa nuclera au creat panica in randul sucevenilor. Unii si-au amintit ca dupa explozia de la Cernobil si-au administrat iodura de potasiu si au inceput sa rascoleasca farmaciile in cautarea acestui medicament. De teama ca Rusia ar putea sa foloseasca arme nucleare in razboiul cu Ucraina, sucevenii au dat iama in farmacii in cautarea medicamentelor cu iodura de potasiu."Si-au amintit ca unii au luat iordura de potasiu dupa ... citeste toata stirea