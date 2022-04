De ce este important sa ai un magazin online?

Secolul 21 este secolul internetului. Tot ceea ce se poate gasi in viata reala se gaseste de 10 ori mai rapid pe internet. De aceea, pentru afaceri, este crucial ca in aceasta perioada sa se mobilizeze si sa isi faca simtita prezenta in mediul online.Uite top 3 motive pentru care sa iti deschizi afacerea si in online:1.Costuri reduseIn timp ce pentru magazinul fizic platesti atat locatia, cat si angajatii, atunci cand lucrezi doar la magazinul online, nu vei plati decat gazduirea online ... citeste toata stirea