De ce nordul Romaniei are neaparat nevoie de autostrada. Sute de masini blocate in aglomeratia infernala la sfarsitul concediilor VIDEO

Romanii care s-au refugiat intr-una dintre cele mai frumoase regiuni ale tarii pentru a sarbatori trecerea in noul an au parte de un calvar la intoarcerea acasa.O coada de masini oprite, care se intinde pe mai mult de zece kilometri a fost filmata luni, 2 ianuarie 2023, la orele amiezii, intre localitatile sucevene Frasin si Gura Humorului.Orasele din Bucovina sunt legate de drumul european E58, aglomerat pe toata durata anului din cauza afluxului turistic, dar care devine un calvar in ... citeste toata stirea