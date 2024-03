De ce trage PSD in mine de 20 de ani?

...Le pare rau dupa acest judet, vaca de muls pentru ei si pentru prietenii lor de la BucurestiPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a raspuns, marti, acuzelor PSD Suceava, printr-un mesaj "adresat sucevenilor", in care arata ca el a adus finantarea pentru investitiile necesare modernizarii si dezvoltarii judetului Suceava, in timp ce cei din PSD au blocat proiectele "si nu au in vedere decat furtul"."De ce trage PSD din toate pozitiile in mine? Si face asta de 20 de ... citește toată știrea