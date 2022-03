De frica razboiului, sucevenii scot economiile de la saltea si cumpara valuta. Cu cat se vinde moneda euro

Desi autoritatile au spus in repetate randuri ca Romania nu va fi implicata in razboiul pornit de Rusia lui Putin in Ucraina, se vad deja semnele unei panici generalizate in randul sucevenilor. Oamenii cumpara valuta ceea ce a dus la scumpirea monedei euro. In dimineata zilei de luni, 7 martie, la casele de schimb valutar din orasul Siret, un euro se cumpara cu 5.04 lei si se vindea cu 5.3 lei.In municipiul Suceava, aceeasi moneda se videa cu 5.18 sau 5.2 lei. Asta in conditiile in care, ... citeste toata stirea