De la intrarea PSD la guvernare, antreprenorii romani au beneficiat de un sprijin de trei ori mai mare fata de guvernarile Citu si Orban

Presedintele Organizatiei Judetene PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a declarat, sambata, ca statul are obligatia sa intervina cand echilibrele economice sunt grav afectate de disfunctionalitati cronice majore, motiv pentru care de la intrarea PSD la guvernare antreprenorii romani au beneficiat de un sprijin de trei ori mai mare decat in guvernarile Citu si Orban."Programele si masurile adoptate de PSD in favoarea antreprenorilor romani, de la intrarea la guvernarea si pana acum, reprezinta ... citeste toata stirea