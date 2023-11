...In octombrie, primarul de Siret Adrian Popoiu anunta, "incantat" (evident ca in numele administratiei localnicilor si al localnicilor care le asteptau) ca fusesera livrate pentru oras patru microbuze electrice. "Cu ajutorul finantarilor europene, reusim astfel sa infiintam pentru prima data transportul local" cu precizarea ca "incepe si la Siret era transportului verde" anunta atunci edilul-sef.De curand, intr-o informare publica, primarul siretean a transmis ca " in 2023 au inceput sa se ... citeste toata stirea