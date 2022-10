Decalaj de 100 de zile intre proba teoretica si cea practica

> Prefectul a aprobat o noua sesiune speciala, cu sprijinul a 9 examinatori din VasluiPrefectul Alexandru Moldovan a aprobat ca, in zilele de 15 si 16 octombrie, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Suceava sa desfasoare activitati de lucrul cu publicul in ceea ce priveste examinarea candidatilor la proba practica in vederea obtinerii permisului de conducere auto.Potrivit Prefecturii, comisiile de examinare alcatuite din lucratori din cadrul ... citeste toata stirea