Decalajul intre proba teoretica si cea practica pentru permisul auto a crescut la trei luni. Prefectura Suceava anunta sesiuni suplimentare pentru categoria B

Prefectura Suceava a anuntat, luni, ca in vederea reducerii decalajului existent intre momentul sustinerii probei teoretice, respectiv a celei practice pentru obtinerea permisului de conducere auto care este de aproximativ 3 luni in momentul de fata, in zilele de 14, 21 si 28 ianuarie vor fi organizate sesiuni suplimentare de examinare, doar pentru categoria B, sustinute cu patru examinatori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Autovehiculelor ... citeste toata stirea