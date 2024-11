Deces subit la locul de munca

> Un angajat al unui magazin din Suceava a murit dupa ce a acuzat o stare de rauSectia de Politie Burdujeni a fost sesizata luni dupa-amiaza, prin apel la 112, de personalul Serviciului de Ambulanta Judetean Suceava, in legatura cu decesul unui angajat la locul de munca.Potrivit primelor cercetari, incidentul s-a produs in jurul orei 14:30, cand un angajat al unui magazin din Suceava a acuzat dureri in zona pieptului si o stare generala de rau in timpul desfasurarii atributiilor de serviciu. ... citește toată știrea