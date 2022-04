Decizie stranie in cazul barbatului mort dupa ce a fost gazat de o jandarmerita. Femeia a fost achitata

Judecatorii militari au decis achitarea jandarmeritei din Suceava pentru toate capetele de acuzare: ucidere din culpa, purtare abuziva si port fara drept de obiecte periculoase. Femeia ii pulverizase unui barbat spray paralizant in fata, actiune in urma careia acesta a murit. Decizie neobisnuita in cazul barbatului mort dupa ce a fost gazat de o jandarmerita, in iulie 2019, intr-un parc din Vatra Dornei, jud. Suceava. Femaia jandarm - Ana-Maria Florescu a fost achitata de magistratii de la ... citeste toata stirea