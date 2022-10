Deputatul de Suceava Ioan Balan: Solidaritatea Romaniei fata de Ucraina este de nezdruncinat. Vom continua sa sprijinim poporul ucrainean si comunitatea de romani din Ucraina.

Deputatul PNL Ioan BALAN, presedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina, a avut astazi o intrevedere cu E.S. domnul Ihor PROKOPCHUK, Ambasador extraordinar si pleniponitentiar al Ucrainei in Romania, in care a reconfirmat sprijinul umanitar al tarii noastre pentru populatia afectata de varsarea de sange si de distrugerile nejustificate, precum si sustinerea democratiei si a libertatii in statul vecin:/* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ ... citeste toata stirea