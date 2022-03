Deputatul Eugen Bejinariu cere masuri exceptionale in contextul crizei alimentare si energetice: Nevoia de securitate energetica si alimentara trebuie sa reaseze prioritati la care ne angajasem in trecut

Deputatul PSD de Suceava Eugen Bejinariu a atentionat, in Parlament, printr-o declaratie politica asupra situatiei grave cu care se va confrunta tara in perioada urmatoare in special din punct de vedere al securitatii energetice si alimentare./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ margin: 0 auto 0 0; }@media (max-width: 767px) { .tdi_2.td-a-rec-img { text-align: center; } ... citeste toata stirea