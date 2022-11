Deputatul Ioan Balan, apel pentru o actiune comuna a tuturor factorilor economici, politici si diplomatici de sustinere a aderarii Romaniei la Spatiul Schengen

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a facut apel - printr-o declaratie politica sustinuta in Parlament - la forte politice si la antreprenori sa faca demersuri pentru sustinerea aderarii Romaniei la Spatiul Schengen."Romania, gratie fortei de munca de bine calificate si a resurselor de calitate a devenit un pol de atractie pentru investitiile straine directe, in special din statele Uniunii Europene. Numai in anul 2022, Banca Nationala a Romaniei ne-a anuntat ca fluxul de investitii straine ... citeste toata stirea