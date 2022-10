Deputatul Ioan Balan cere ministrului Agriculturii sprijin urgent pentru pomicultorii suceveni

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a solicitat ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa adopte masuri pentru sprijinirea pomicultorilor suceveni care sunt afectati de importurile de fructe din alte tari europene."Pomicultorii suceveni depun eforturi deosebite pentru a obtine in fiecare an recolte mai mari si de o calitate superioara. Chiar si in anul 2022, cand conditiile meteorologice au fost nefavorabile, fermierii suceveni au reusit sa produca fructe in cantitati importante pe care, din ... citeste toata stirea