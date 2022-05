Deputatul Ioan Balan cere ministrului Apararii informatii despre producerea de vaccinuri si seruri la Institutul "Cantacuzino"

> Potrivit lui, productia de vaccinuri, seruri si medicamente pe care ar putea sa o realizeze acest institut ar genera economii bugetare substantialePrim-vicepresedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a solicitat, in Parlament, ministrului Apararii, Vasile Dancu, informatii legate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", care a trecut in urma cu cinci ani din subordinea Ministerului Sanatatii in subordinea MApN pentru a incepe un proces de modernizare, ... citeste toata stirea