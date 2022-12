Deputatul Ioan Balan cere ministrului Economiei sa spuna cum va stimula cresterea investitiilor straine in regiunea Nord-Est

Prim vicepresedintele PNL Suceava deputatul Ioan Balan a solicitat, in Parlament, ministrului Economiei, Florin Spataru, sa prezinte informatii privind distributia investitiilor straine directe in anul 2022 - Regiunea Nord-Est si ce masuri a luat pentru a stimula investitorii straini sa investeasca in judetele din aceasta regiune."Stabilitatea politica si economica asigurata de actuala coalitie de guvernare, precum si masurile stimulative adoptate in favoarea mediului economic au transformat ... citeste toata stirea