Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a solicitat, marti, ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, sa indice sursele de finantare nerambursabila pentru dotarea cu aparatura moderna a viitorului spital de oncologie din Suceava."Prin eforturile Consiliului Judetean Suceava condus de domnul presedinte Gheorghe Flutur, in municipiul Suceava este in curs de construire un nou spital - spital de oncologie - al carui grad de executie este de peste 25%, existand toate premisele ca, in 12 luni, investitia ... citeste toata stirea