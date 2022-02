Deputatul Ioan Balan cere solutii ministrului Agriculturii

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a solicitat ministrului Agriculturii, Adrian-Ionut Chesnoiu, solutii cu privire la cresterile excesive de preturi pentru ingrasamintele chimice utilizate in productia agricola in anul 2022.Astfel, deputatul liberal sucevean a aratat ca majorarea fara precedent a preturilor la produsele energetice a determinat, inca din cursul anului 2021, o crestere accelerata a preturilor pentru ingrasamintele chimice utilizate de fermierii romani in productia agricola. ... citeste toata stirea