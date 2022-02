Deputatul Ioan Balan, increzator ca, de la mijlocul anului, angajatii romani vor avea o povara fiscala mai mica

> O parte din salariul brut al angajatilor ar putea sa le ramana in buzunar, intr-o perioada in care cetatenii sunt loviti in plin de cresterea accelerata a preturilor de consum la aproape toate produsele de baza si la energie, crede parlamentarul suceveanDeputatul PNL de Suceava Ioan Balan a sustinut, intr-o declaratie politica in Parlament, necesitatea reducerii poverii fiscale pe angajatul roman, salutand initiativa presedintelui PNL, Florin Citu, prin care contributia pentru asigurari ... citeste toata stirea