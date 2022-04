Deputatul Ioan Balan se pronunta pentru stimularea utilizarii materialelor de constructii produse in Romania pentru realizarea obiectivelor de investitii

Prim vicepresedintele PNL Suceava deputatul Ioan Balan a solicitat, marti, printr-o intrebare adresata ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, informatii privind masurile pe care le are in vedere acest minister pentru stimularea utilizarii materialelor de constructii produse in Romania pentru realizarea obiectivelor de investitii./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ ... citeste toata stirea