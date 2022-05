Deputatul Ioan Balan solicita ministrului Economiei sa fructifice performantele Universitatii Suceava

> Parlamentarul sucevean are in vedere incurajarea unor investitii straine directe in judetul nostru si dezvoltarea unor unitati de productie inovative in jurul USVPrim-vicepresedintele PNL Suceava, deputatul Ioan Balan, a solicitat ministrului Economiei, Florin Spataru, sa aiba in vedere ca Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava (USV) este una dintre cele mai dinamice din tara si sa ia in calcul sa utilizeze universitatea suceveana ca punct central de infiintare a unor zone industriale ... citeste toata stirea