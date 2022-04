Deputatul Ioan Balan vrea asigurari de la ministrul Agriculturii ca cele 200 milioane de euro alocate pentru procesarea produselor agricole in Romania nu vor stimula importul unor materii prime

Prim vicepresedintele PNL Suceava deputatul Ioan Balan a solicitat, in Parlament, ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, asigurari ca vor fi luate masuri astfel incat prin incurajarea procesarii produselor agricole in Romania sa fie utilizate materii prime autohtone si nu vor fi stimulate importurile.Astfel, Ioan Balan i-a transmis ministrului ca sustinerea sectorului de procesare a produselor alimentare romanesti prin intermediul masurilor promovate de Guvernul Romaniei in cadrul ... citeste toata stirea