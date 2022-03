Deputatul PSD Mirela Adomnicai cere Guvernului o strategie pentru dobandirea independentei energetice

> Este clar ca lucrurile nu vor mai fi niciodata ca inainte in ce priveste relatia comerciala cu produse energetice intre UE si Federatia Rusa, considera parlamentarul suceveanDeputatul social-democrat Mirela Adomnicai a facut un apel, de la tribuna Parlamentului, catre partidele din Coalitia de guvernare, in special ministrului Energiei, Virgil Popescu, dar si premierului Nicolae Ciuca, sa organizeze urgent un grup de lucru in care sa fie invitati si experti, profesori sau academicieni din ... citeste toata stirea