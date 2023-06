Deputatul AUR de Suceava Florin Puscasu a solicitat premierului Marcel Ciolacu sa precizeze cand va fi implementata in Romania masura europeana privind salariul minim calculat la un cos de bunuri si servicii la preturi reale."Politica Guvernului Romaniei nu este in acord cu politica Uniunii Europene pe subiectul corelarii veniturilor populatiei cu un cos minim de consum, intrucat Parlamentul European a adoptat in data de 14.09.2022 o noua legislatie privind salariile minime adecvate in UE care ... citeste toata stirea