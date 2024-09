Deschiderea anului scolar 2024-2025

> La eveniment a participat ministrul Apararii Nationale, Angel TalvarIn ziua de 9 septembrie, intre zidurile Cetatii s-au simtit emotiile inceputului de an scolar: cei 623 de elevi au dat startul unui nou capitol, plin de provocari si experiente inedite.Curtea Colegiului Militar "Stefan cel Mare" s-a umplut de rasetele celor 168 de boboci, 107 baieti si 61 de fete, care vor fi sprijiniti in acest proces al acomodarii in mediul cazon, de dascali, comandanti de companie, colegi si parinti, ... citește toată știrea