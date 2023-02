Desi a primit 20.000 de lei, santajistul a publicat poze nud ale femeii pe Instagram

> Totodata, el a trimis si prietenului acesteia asemenea imaginiParchetul Judecatoriei Campulung Moldovenesc a facut precizari legate de cazul de santaj si violarea vietii private in care o femeie a fost nevoita sa plateasca bani pentru a nu-i fi publicate imagini cu caracter compromitator.Astfel, in data 4 ianuarie a.c., s-a inceput urmarirea penala pentru savarsirea infractiunii de "santaj", constand in aceea ca la data de 31.12.2022, numita M.I.M. a fost constransa prin amenintari cu ... citeste toata stirea