Despagubiri de 800.000 de euro pentru moartea unui bebelus. Spitalul din Suceava este bun de plata

Unitatea medicala a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 56.000 de euro si la daune morale in valoare totala de 800.000 de euro catre familia unui bebelus care a murit in 2016, in spital, in urma unei infectii nosocomiale.Curtea de Apel Suceava a pronuntat verdictul definitiv in procesul intentat Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" Suceava pentru moartea a trei bebelusi in 2016.Judecatorii instantei superioare au stabilit ca parintii unuia dintre bebelusii decedati ... citește toată știrea