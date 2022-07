Despagubirile expropriatilor de pe Ruta alternativa Suceava - Botosani vor fi stabilite pe 13 iulie

> Pentru 33 de fosti proprietari, "intr-un cont separat, in banca, a fost virata suma de 349.021 de lei"Pe 13 iulie, la sediul Primariei municipiului Suceava se va intruni Comisia pentru acordarea despagubirilor aferente terenurilor expropriate in scopul realizarii obiectivului de investitii Ruta alternativa Suceava - Botosani. "Noi avem banii pusi in cont, separat. Urmeaza sa analizam toate dosarele depuse, respectiv solicitarile cetatenilor care au avut teren in zona" a declarat primarul ... citeste toata stirea