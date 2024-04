Despre actiuni si masuri preventive in contextul apropiatei minivacante

Prefectura Suceava a informat ca, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural planificata in data de 24 aprilie a.c., Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor, alaturi de alte institutii (Inspectoratul de Politie Judetean, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Directia de Sanatate Publica, Directia Sanitar Veterinara si Petru Siguranta Alimentelor) va avea posibilitatea sa aduca in atentia opiniei publice principalele masuri si actiuni ... citește toată știrea