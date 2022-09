Despre ceea ce nu moare cat traim si ne amintim

Soarele intra odata cu oamenii in tinda Bisericii Sfintei Manastiri Voronet, anuntand ziua comemorarii Maicutei Starete Irina Pantescu la sase luni de la plecare si cu putin inainte de data nasterii, 28 septembrie 1932, zi mai frumoasa decat toate cele care au fost in ultima vreme. Stau pe pragul usii care leaga pridvorul de pronaos, cu privirile calatorind pana la fereastra altarului, acoperita de frunze verzi in continua unduire. In stralucirea odajdiilor - chiar PS Antonie, episcopul de la ... citeste toata stirea