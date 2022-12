Detaliile accidentului cu doua tinere ranite in Falticeni: Un tanar sofer a lovit o masina a carui sofer intentiona sa intre intr-o curte

Doua tinere de 21 si 22 de ani au fost ranita, luni seara, intr-un accident produs pe strada Sucevei din Falticeni.Potrivit anchetei politistilor, luni, in jurul orei 19:25, un tanar de 20 ani din comuna Bogdanesti, in timp ce conducea un autoturism Renault, pe strada Sucevei, din Falticeni, spre Suceava, pe banda I, nu a pastrat o distanta corespunzatoare fata de autoturismul VW, care stationa in fata sa, condus de un tanar de 21 de ani si care intentiona sa intre in curtea unui imobil./* ... citeste toata stirea