Detaliile accidentului cu un tanar mort la Radauti: Din cauza vitezei, intr-o curba a acesta a lovit un mal de pamant, iar masina s-a rostogolit

Un tanar de 20 de ani a murit, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier.Potrivit primelor date ale anchetei politistilor, duminica seara in jurul orelor 23:32, numitul Sebastian Plesca, in varsta de 20 de ani, conducea un autoturism Skoda pe D.J 178 C din directia comunei Fratautii - Vechi catre municipiul Radauti, fiind singur in autoturism./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: ... citeste toata stirea