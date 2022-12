Detaliile accidentului de la Dumbraveni: Soferul unui Smart nu a acordat prioritate unui BMW

Un sofer a fost ranit, joi seara, pe DN 29 in Dumbraveni in urma unui accident rutier.Potrivit cercetarilor politistilor, joi seara in jurul orei 18.20, un barbat de 71 de ani din comuna Dumbraveni, a condus un autoturism Smart, iar la patrunderea pe DN 29, nu a acordat prioritate unui autoturism BMW condus de un localnic de 33 de ani ce se deplasa dinspre Botosani, intrand in coliziune cu acesta./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }. ... citeste toata stirea