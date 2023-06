Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier produs in Patrauti.Potrivit cercetarilor politistilor, un barbat de 84 ani din comuna ieseana Ciortesti, in timp ce conducea un autoturism Renault Symbol pe DJ208V, pe raza localitatii Patrauti, in dreptul intrarii la CECAP Patrauti, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de intoarcere si a intrat in coliziune lateral-fata cu autoturismul Volvo S60, condus regulamentar de o femeie din Patrati care se deplasa pe ... citeste toata stirea