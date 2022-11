Detaliile accidentului din centrul Sucevei: Un sofer a virat stanga fara sa se asigure neacordand prioritate unui autoturism ce venea din sens opus

Politistii suceveni au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul accidentului de marti seara produs in zona parcarii din dreptul Hotelului "Bucovina".Potrivit anchetei politistilor, un barbat de 34 de ani din Suceava, a condus un autoturism Mini pe strada Ana Ipatescu din Suceava, avand directia de deplasare dinspre Areni spre Centru, iar cand a ajuns in dreptul Hotelului "Bucovina" a efectuat un viraj la stanga pentru a intra in parcare si, neacordand prioritate, a ... citeste toata stirea