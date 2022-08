Devenim cel mai mare festival din Romania, iar Suceava devine un magnet pentru turisti

> Anul acesta vom atinge recordul de 500.000 de turisti in judet, ceea ce inseamna foarte mult dupa aceste vremuri care ne-au tinut in casaPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, vineri seara, la Cetatea de Scaun a Sucevei, la deschiderea oficiala a Festivalului de Arta Medievala "Stefan cel Mare", ca aceasta manifestare a continuat an de an - chiar si online in perioada in care erau impuse restrictii din cauza pandemiei -, iar acum a crescut numarul de trupe ... citeste toata stirea